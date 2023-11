POL-OS: Osnabrück: Inspektionsweite Schwerpunktkontrolle "Radfahrende"

Osnabrück (ots) - Am Mittwochmorgen (7.30 Uhr) kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen, in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Nord, zu einem Verkehrsunfall am Stauende. Der 56-jährige Fahrer eines mit Kakao beladenen Sattelzuges erkannte den stehenden Verkehr zu spät und krachte seitlich in einen ungeladenen ...

