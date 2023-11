Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Werther: Serie von Sachbeschädigungen an Bushaltestellen in Melle (Niedersachsen) und Werther (Westfalen)

Osnabrück (ots)

Eine Serie von Sachbeschädigungen in Werther und in Melle beschäftigt derzeit die Polizeidienststellen in Melle und in Halle (Westf.). Zwischen dem 20. und dem 23.10.2023 zerstörten die Unbekannten in mindestens sechs Fällen Bushaltestellenhäuser. Die Tatorte befinden sich an der Werther Straße in Melle, an der Theenhausener Straße, der Langenheider Straße und der Engerstraße in Werther. Möglicherweise nutzten die Täter eine Softairpistole und waren mit einem Auto unterwegs. Bereits in den vergangenen Jahren war es zu einer ganzen Reihe von ähnlichen Zerstörungen gekommen. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt im höheren fünfstelligen Bereich. Hinweise zu den Verursachern nehmen die Polizeidienststellen Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 und die Polizei Melle unter der 05422 92260 entgegen.

