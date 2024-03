Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Bahnhofstraße/Ludgeristraße/Donnerberg;

Unfallzeit: 04.03.2024, 08.35 Uhr;

Stationär behandelt werden musste eine Fahrradfahrerin nach einem Verkehrsunfall in Heek. Die 76-Jährige war am Montag gegen 08.35 Uhr auf dem linksseitigen Radweg der Bahnhofstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Als sie die Straße Donnerberg in Richtung Ludgeristraße querte, erfasste der Wagen eines 49-Jährigen die Heekerin, die in dessen Folge stürzte. Der ebenfalls aus Heek kommende Autofahrer hatte von der Straße Donnerberg nach links auf die vorfahrtberechtigte Ludgeristraße abbiegen wollen. Mit dem Rettungswagen ging es für die Angefahrene in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell