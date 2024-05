Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Renitente Person leistet Widerstand, beleidigt, bedroht und verletzt Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten 24-jährigen Mann hatten es am Sonntag (26.05.2024) gegen 23:05 Uhr Beamte des Polizeireviers Kornwestheim zu tun. In der Pflugfelder Straße meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Radfahrer zu Sturz kam, der einen alkoholisierten Eindruck machte. Alarmierte Polizeistreifen konnten den 24-jährigen Radfahrer am Boden sitzend feststellen. Als diese den Mann einer Personenkontrolle unterziehen wollten, verweigerte der Mann die Angabe seine Personalien und versuchte unvermittelt eine Polizeibeamtin zu schlagen. Daraufhin musste der 24-Jährige mit Zwang zu Boden gebracht werden, wogegen er sich vehement werte und Widerstand leistete. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zu weitere polizeilichen Maßnahmen in einen Streifenwagen gesetzt. Auch hiergegen sperrte sich der Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, hierbei beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten und schlug erneut um sich. Der 24-Jährige musste die Nacht in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Kornwestheim verbringen. Durch den Widerstandshandlungen erlitten vier Einsatzkräfte leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell