Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Mühlacker/Enzkreis: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer - Zeugenaufruf

Mühlacker/Enzkreis (ots)

Schwer verletzt wurde am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, ein 25-jähriger Motorradfahrer. Zur Unfallzeit befuhr er mit seiner Yamaha die Bundesstraße 10, von Mühlacker kommend, in Richtung Pforzheim. In Höhe des Ortsteils Enzberg geriet er in einer Kurve, aus bislang nicht geklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Skoda, der von einem 18jährigen Mann gelenkt wurde. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen im Skoda kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden wird auf knapp 20 000 Euro geschätzt. Die B10 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Aufräum- und Reinigungsarbeiten, bis gegen 01.00 Uhr, komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des Motorradfahrers machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, unter der Rufnummer 07041/96930, in Verbindung zu setzten.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell