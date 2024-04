Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Egenhausen/Lkr.Calw (ots)

Egenhausen /Lkr. CW.

Am Samstag, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 47jähriger Mann mit seinem Skoda die Landesstraße 353, von Pfalzgrafenweiler kommend, in Richtung Egenhausen. In Höhe der Bösinger Straße (Abzweigung nach Spielberg) kam ihm ein Motorrad entgegen. Der Fahrer des Kraftrades überholte in Höhe der Abzweigung einen anderen Pkw. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Skoda-Fahrer nach rechts aus und touchierte eine Leitplanke. Der Motorradfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. An dem Skoda entstand durch die Kollision mit der Leitplanke ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Angaben zu dem Motorrad machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Nagold (Rufnummer 07452 / 93050) in Verbindung zu setzten.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell