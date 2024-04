Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand eines Supermarktes in Pforzheim-Haidach

Pforzheim (ots)

Am Samstag Nachmittag, gg. 14.30 Uhr, geriet ein Pkw, welcher in unmittelbarer Nähe eines Marktes in der Pillauer Straße abgestellt war, in Brand. Die Flammen griffen auf das Gebäude über. Das Gebäude und der Wareninhalt wurden hierbei erheblich in Mitleidenschaft gezogen bzw. zerstört. Der Pkw-Halter, ein 61jähriger Mann, versuchte noch den Brand zu löschen und verletzte sich hierbei. Der Pkw-Halter zog sich leichte Brandverletzungen zu und atmete Rauchgase ein. Zur weiteren Untersuchung kam der Pkw-Halter in ein örtliches Krankenhaus. Durch die Feuerwehr Pforzheim konnte der Brand gelöscht werden. Gg. 15.30 Uhr waren die Hauptlöscharbeiten beendet. Nachlöscharbeiten und die teilweise Öffnung von Gebäudeteilen waren anschließend noch erforderlich.

Da noch weitere Personen, u.a. Mitarbeiter des Marktes, einer medizinischen Untersuchung bedurften, wurden weitere Rettungskräfte entsandt. Zum Glück wurden diese aber nicht verletzt.

Am Gebäude und der Waren könnte ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden sein.

Die Feuerwehr Pforzheim war mit 10 Fahrzeugen und 34 Kräften vor Ort. Darüber hinaus wurden ein Notarzteinsatzfahrzeug und fünf Rettungsfahrzeuge entsandt. Die Polizei war mit vier Fahrzeugen vor Ort.

Die Ursache für den Brandausbruch an dem Fahrzeug sind Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell