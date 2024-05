Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Löchgau: Tatverdächtiger nach Einbruch auf Baustelle in Untersuchungshaft

Ein 35 Jahre alter Mann steht im Verdacht, einen Diebstahl im besonders schweren Fall begangen zu haben. Der Tatverdächtige wurde am frühen Morgen des 24.05.2024 von Einsatzkräften der Polizei in Löchgau vorläufig festgenommen. Zuvor hatte ein Zeuge gegen 1.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich einer Baustelle in der Mathilde-Planck-Straße beobachtet. Diese sollen arbeitsteilig Baumaschinen und Werkzeugkoffer vom Baustellengelände über den Bauzaun befördert und die Gegenstände abholbereit an der angrenzenden Straße abgelegt haben. Nachdem der Zeuge die Polizei alarmiert hatte, flüchteten die Verdächtigen. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der 35-Jährige versteckt hinter einem Fahrzeug festgestellt werden. Weitere verdächtige Personen ließen sich trotz intensiver Fahndung bislang nicht ermitteln. Der vorläufig festgenommene Tatverdächtige wurde anschließend zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht und durchsucht. Hierbei fand ein Polizeibeamter unter anderem einen Fahrzeugschlüssel auf. Der zugehörige PKW stand unweit des Tatorts und wurde im weiteren Verlauf sichergestellt. Der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Freitagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen dauern an.

