POL-DO: Sexuelle Belästigung in Dortmund-Dorstfeld - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0243 Am Montagnachmittag (4.3.) kam es in der Straße Kuckelke zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Dortmunder Innenstadt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Nach ersten Erkenntnissen entstand gegen 16 Uhr zunächst ein ...

mehr