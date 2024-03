Polizei Dortmund

POL-DO: Schlägerei zwischen mehreren Personen in Dortmund am Parkhaus "Kuckelke": Polizei mit starken Kräften vor Ort

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0243

Am Montagnachmittag (4.3.) kam es in der Straße Kuckelke zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Dortmunder Innenstadt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Nach ersten Erkenntnissen entstand gegen 16 Uhr zunächst ein verbaler Streit unter mehreren Männern, die sich offensichtlich untereinander kannten.

Im weiteren Verlauf griffen vier Männer (im Alter von 20 - 59 Jahren) einen 41-jährigen Dortmunder an und schlugen auf ihn ein. Ebenso sprachen die Angreifer Bedrohungen aus.

Die alarmierten Polizisten konnten bei Eintreffen weitere Angriffe verhindern und legten einem der Angreifer Handschellen an. Mehrere unbekannte Personen näherten sich, solidarisierten sich mit den Beteiligten und waren gegenüber den Beamten verbal aggressiv.

Der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Alle Personen erhielten Platzverweise für den Bereich der Straße Kuckelke.

Die Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

