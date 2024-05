Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Brennende Mülltonnen drohen auf Gartenhaus überzugreifen

FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde heute durch aufmerksame Nachbarn, um 11:50 Uhr zu einem Feuer, mit unklarer Lage in die Vehlinger Straße alarmiert. An der Einsatzstelle brannten Mülltonnen an der Garagenwand neben einer Gartenhütte und einem Holzstapel. Die Feuerwehr Bocholt hat das Feuer mit einem Strahlrohr unter schweren Atemschutz, schnell unter Kontrolle gebracht und konnte ein Übergreifen verhindern. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr Bocholt war mit 9 Personen und 3 Fahrzeugen an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell