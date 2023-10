Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit Lkw

Stadthagen (ots)

(bae)Am 18.10.2023 gegen 07:10 Uhr kam es in Stadthagen zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW Audi einer 20-jährigen Stadthägerin und dem Lkw eines 57-jährigen Ukrainers. Der Lkw war auf der B 65 /St.Annen aus Nienstädt kommend in Richtung Stadthagen/Innenstadt unterwegs. Die Stadthägerin wollte mit ihrem Audi aus der Körsestraße nach links auf die B 65 einbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den herannahenden Lkw. Trotz einer Gefahrenbremsung des LKW kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Stadthägerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 15000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, aufgrund der dadurch entstandenen Verkehrsbehinderungen staute sich der Berufsverkehr zeitweise auf der B 65.

