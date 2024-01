Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kollision zwischen einem PKW und einem LKW

Mannheim

Am Mittwoch gegen 15 Uhr kam es auf dem Luisenring zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Renault. Die 44-jährige Audi-Fahrerin fuhr vom rechten Fahrbahnrand auf die rechte Fahrspur des Luisenrings in Fahrtrichtung Parkring und übersah einen von hinten ankommenden LKW eines 49-Jähringen. Dieser führte kurz zuvor einen Fahrbahnwechsel durch und übersah die einfahrenden Audi-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen während der Unfallaufnahme.

