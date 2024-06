Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Mercedes, der in der Nacht zum Montag (03.06.2024) in der Bachstraße in Sindelfingen in eine Unfallflucht verwickelt gewesen sein soll, sucht das Polizeirevier Sindelfingen derzeit. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass eine noch unbekannte Person, die vermutlich mit einem dunklen Mercedes in der Bachstraße unterwegs war, gegen 00.15 Uhr aus noch unbekannter Ursache nach rechts Richtung Fahrbahnrand abkam. In der Folge prallte der Unbekannte gegen einen am Straßenrand geparkten Audi, der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Fiat und dieser wiederum gegen eine weiteren Mercedes geschoben wurde. Der Audi wurde derart beschädigt, dass er nun nicht mehr fahrbereit ist. Der Unbekannte setzte seine Fahrt nach einem kurzen Stopp fort, bog zunächst in die Weidenstraße ab und fuhr wenig später dann dort wieder heraus. Anschließend setzte er seine Fahrt Richtung Calwer Straße fort und bog, trotz roter Ampel, nach links in diese ab. Hierauf verlor sich seine Spur. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf mehr als 25.000 Euro geschätzt. Am Mercedes, an dem die vordere rechte Seite beschädigt sein müsste, soll ein Böblingen Kennzeichen (BB-) angebracht gewesen sein. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem geflüchteten Fahrer oder dem PKW geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

