POL-KS: (Schwalm-Eder-Kreis): Hessentag 2024 in Fritzlar - Polizeiliche Halbzeitbilanz

Die Hälfte vom Hessentag in Fritzlar ist bereits rum und Gäste sowie Bevölkerung erleben bisher ein sehr schönes und friedliches Fest. Ein polizeiliches Einschreiten war bis heute Abend in nur sehr wenigen Fällen nötig. Es wurden lediglich zwei Straftaten im Rahmen einer wechselseitigen Körperverletzung sowie eine Strafanzeige wegen Zeigen des Hitlergrußes registriert bzw. zur Anzeige gebracht, die auch eine erkennungsdienstliche Behandlung erforderlich machte. Zudem wurden nach Streitigkeiten in vier Fällen Platzverweise ausgesprochen und insgesamt 27 Identitätsfeststellungen durchgeführt.

Verbote werden eingehalten

"Besonders freut es uns, dass das Glasflaschen- und Drohnenflugverbot sowie das Verbot im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis auf den Veranstaltungsflächen eingehalten wurden", sagte Polizeiführer Hartmut Konze. "Die Besucherinnen und Besucher sind gut gelaunt, feiern durchweg friedlich und lediglich kleinere Streitigkeiten wurden der Polizei gemeldet", ergänzte Kriminaldirektor Konze.

Verkehrssituation

Die im Rahmen des Hessentages geänderte Verkehrsführung hat sich grundsätzlich bewährt, lediglich am Sonntag kam es zu teils länger andauernden Stauungen auf dem Weg zu den Parkflächen. Das Verkehrslenkungskonzept wurde daraufhin überarbeitet und die Parkplatzzuführung optimiert.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Polizei mit dem bisherigen Hessentagsverlauf sehr zufrieden ist. Die positiven Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher zeigen deutlich, dass Akzeptanz für die erhöhte Polizeipräsenz und die Notwendigkeit der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen besteht.

