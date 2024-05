Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stadt Kassel: Verkehrsunfall mit Straßenbahn und schwerverletzter Person

Kassel (ots)

Um 16:50 Uhr ereignete sich auf der Holländischen Straße in Höhe des Halitplatzes ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Wie die Beamten des Polizeireviers Nord in Vellmar berichteten, befuhr die Straßenbahn die Holländische Straße stadtauswärts. Verkehrsbedingt wurde bereits die Geschwindigkeit verringert. Ein Fußgänger überquerte die Schienen und übersah dabei die Straßenbahn. Trotz Gefahrenbremsung kam es zu einer Kollision zwischen der Straßenbahn und dem 46- jährigen Mann aus Kassel. Dieser wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Zwei Fahrgäste der Straßenbahn erlitten durch die Gefahrenbremsung einer Kreislaufschwäche, konnten allerdings nach einer kurzen Behandlung vor Ort ihren Weg fortsetzen. Auf der Holländischen Straße kam es wegen des Unfalles zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

