Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank präziser Täterbeschreibung: Auto-Aufbrecher festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Dank der präzisen Täterbeschreibung eines Zeugen konnten Streifen des Polizeireviers Mitte am heutigen Dienstagmorgen über zwei Stunden nach den Taten einen mutmaßlichen Auto-Aufbrecher festnehmen. Der Passant hatte gegen 7 Uhr beobachtet, dass ein Mann auf einem Parkplatz in der Kasseler Henschelstraße die Scheibe eines abgestellten Autos eingeschlagen hatte und anschließend flüchtete. Er wählte noch während seiner Beobachtung den Notruf der Polizei und beschrieb den mutmaßlichen Täter. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen fehlte von dem Verdächtigen jede Spur, allerdings stellten die Polizisten fest, dass sechs geparkte Autos aufgebrochen wurden und teils erhebliche Schäden aufwiesen. Der Hinweis des Zeugen führte jedoch noch über zwei Stunden später zum Erfolg: In der Kölnischen Straße klickten für einen 52-jährigen Mann, auf den die Beschreibung haargenau zutraf, die Handschellen. Bei dem amtsbekannten Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg fanden die Polizisten eine Tüte voller Diebesgut aus den aufgebrochenen Fahrzeugen und stellten die Gegenstände sicher. Da keine Haftgründe gegen den 52-Jährigen vorlagen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell