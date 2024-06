Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Hoher Sachschaden nach Unfall in der Max-Eyth-Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von circa 180.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend (03.06.2024) gegen 19:20 Uhr in Holzgerlingen ereignete. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem BMW M4 auf der Max-Eyth-Straße in Richtung Tübinger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen beschleunigte er den Sportwagen stark und verlor in der Folge die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW kollidierte zunächst mit einem am Straßenrand geparkten Audi Q5, wodurch er von der Fahrbahn abgewiesen wurde und einen Zaun sowie eine Hecke an einem Grundstück neben der Straße überfuhr. Im weiteren Verlauf schanzte der BMW über eine Abgrenzung zweier Grundstücke und prallte schließlich in einen geparkten VW Passat. Der 32-jährige BMW-Fahrer wurde nicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von knapp 0,7 Promille festgestellt, außerdem war er mutmaßlich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Polizeirevier Böblingen ermittelt nun gegen den 32-Jährigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell