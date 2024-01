POL-BOR: Isselburg - Zigarettenautomat bei Sprengung beschädigt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Melchiorweg; Tatzeit: 01.01.24, zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr; In der Nacht zum 01.01.24 kletterte ein noch unbekannter Täter auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Melchiorweg und machte sich an der Balkontür zu schaffen. Hebelmarken zeugen von der letztlich erfolglosen Tat. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt ...

