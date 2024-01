Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wohnzimmerfenster eingeworfen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Königsesch; Tatzeit: 01.01.24, ca. 06.30 Uhr;

Mit einem Aschenbecher warfen noch unbekannte Täter ein Wohnzimmerfenster eines Hauses an der Straße Im Königsesch ein. Den ca. 80 cm hohen Aschenbecher hatten die Täter im zur Tatzeit unverschlossenen Wintergarten gefunden. Der Geschädigte sah zwei dunkel gekleidete Personen, die in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

