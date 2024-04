Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte Männer rauben Smartphone und sprühen Reizgas

Warburg (ots)

Am Dienstag, 23. April, ereignete sich in Warburg-Scherfede am Kasseler Tor in Höhe eines Fitness-Studios ein Raub auf offener Straße.

Ein 24-Jähriger war gegen 13.45 Uhr aus einem Bus ausgestiegen und befand sich auf dem Weg zu seiner Wohnung. Die beiden unbekannten Täter gingen zunächst einige Meter vor ihm und drehten sich plötzlich um. Ein Täter sprach den Geschädigten an und fragte nach dem Weg zum Bahnhof.

Daraufhin holte der Geschädigte sein Mobiltelefon aus der Hosentasche. Ein Täter riss ihm dann das Smartphone aus der Hand. Der zweite Täter sprühte dem Geschädigten Reizgas ins Gesicht. Anschließend flüchteten beide zu Fuß in Richtung Rimbeck.

Der 24-Jährige musste danach ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden.

Die erste Person wird beschrieben als männlich, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare mit Zopf, an den Seiten rasiert und Bart. Die zweite Person ist männlich, hat schwarze lockige Haare, war dunkel gekleidet und hatte keinen Bart. Hinweise von Zeugen an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell