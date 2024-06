Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Werkzeuge und Material aus Baustelle entwendet

Ludwigsburg (ots)

Auf große Mengen an Werkzeugen und Baumaterial hatten es unbekannte Einbrecher abgesehen, die zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Montag, 07:50 Uhr (01.-03.06.2024) auf einer Baustelle in der Straße "Im Unholder Weg" in Möglingen ihr Unwesen trieben. Auf dem Baustellengelände brachen die Unbekannten einen Container auf und entwendeten daraus Werkzeuge, Kabel und Baumaterial im Gesamtwert von rund 5.000 Euro. Weiter sägten die Täter eine Rigipswand im Erdgeschoss der Baustelle auf und gelangten so in einen Raum, aus dem weitere Baumaschinen in noch unbekanntem Gesamtwert gestohlen wurden. Auch ein Rollgerüst war vor den Tätern nicht sicher: Die unbekannten demontierten das etwa zwei mal zwei Meter große Gerüst im Wert von rund 6.000 Euro und entwendeten es komplett. Die Höhe des angerichteten Sachschadens insbesondere an der aufgeschnittenen Rigipswand ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07141 1500170 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

