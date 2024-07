Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Moisling

Stark betrunkener Radfahrer schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Sonntag (14.07.2024) ereignete sich in Lübeck Moisling ein Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter Radfahrer schwer verletzt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lübecker stark betrunken war. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Um 15:10 Uhr wurden die Beamten des 4. Polizeireviers aufgrund eines nicht mehr ansprechbaren gestürzten Radfahrers in die Straße Moislinger Berg alarmiert. Beim Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung kümmerte sich bereits ein Ersthelfer um den zunächst nicht mehr ansprechbaren verletzten Mann, der auf dem Radweg der Überführung der Trave lag. Der 51-jährige Lübecker wurde anschließend unter Begleitung eines Notarztes schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr der Lübecker mit seinem Rad den Radweg der Straße Moislinger Berg in Richtung Am Moislinger Baum. Auf der dortigen Überführung über die Trave soll er mit dem Rad gegen das Brückengeländer gestoßen sein und anschließend die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben. In der Folge stürzte er auf den Radweg.

Weiterführende Ermittlungen der eingesetzten Beamten ergaben, dass der 51-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 3,5 Promille.

Gegen den Lübecker wird jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Auch die Führerscheinstelle erhält gesondert Kenntnis von dem Vorfall.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell