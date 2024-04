POL-NI: Wietzen- Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers

Nienburg (ots) - (Oth) Am 08.04.2024, ereignete sich gegen 20:20 Uhr ein Auffahrunfall in der Straße "Birkenfeld" in Hagenburg. Ein 68-Jähriger aus Rehburg-Loccum musste seinen VW Passat verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah eine hinter ihm fahrende 24-jährige aus Neustadt am Rübenberge zu spät und fuhr mit ihrem VW Scirocco auf den Passat auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der ...

mehr