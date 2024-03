Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Fensterscheibe an Polizeiwache Ennepetal eingeschlagen

Ennepetal (ots)

Eingeschlagen wurde eine Fensterscheibe der Fachdienststelle Kriminalität an der Kölner Straße 296 in Ennepetal. Das Fenster ist von der Kölner Straße aus frei zugänglich und wurde im Zeitraum zwischen dem 25.03.2024, 17:00 Uhr und dem 26.03.2024, 07:00 Uhr beschädigt. Das Fenster und der Gebäudetrakt sind nicht direkt mit dem Wachbereich verbunden. Aus diesem Grund wurde die Beschädigung erst am Folgetag festgestellt. Täter gelangten nicht in das Objekt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen und fragt:

- Wurden verdächtige Geräusche in der Zeit festgestellt? - Wurden Personen bei der Tatausführung beobachtet? - Wurden Personen gesehen, die sich auffällig verhalten haben? - Wurde bekannt, durch zum Beispiel Erzählungen, wer die Tat begangen haben könnte?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell