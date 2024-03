POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter wird überrascht

Breckerfeld (ots) - Bargeld und ein E-Bike wurden bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Graf-Dietrich-Straße gestohlen. Unbekannte Täter schlugen zwischen dem 22.03.2024, 10:00 Uhr und dem 24.03.2024, 16:00 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld in einem ...

