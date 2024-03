Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Automatenaufbrecher flüchtet mit Fahrrad

Hückeswagen (ots)

Beim Versuch, einen Zigarettenautomaten an der Bevertalstraße aufzubrechen, hat ein Jogger am frühen Mittwochmorgen (13. März) einen Unbekannten vertrieben. Gegen 05.10 Uhr hatte der Jogger den Mann dabei beobachtet, wie er mit einem Hebelwerkzeug an dem Zigarettenautomaten hantierte. Als er den Jogger bemerkte, setzte sich der Unbekannte auf ein Fahrrad und fuhr davon.

Der Tatverdächtige war etwa 170 bis 175 cm groß und trug eine dicke Jacke. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

