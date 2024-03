Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schutz vor Dieben und Betrügern - Info-Veranstaltung am 4. April

Wiehl (ots)

Wie Sie sich vor Dieben und Betrügern besser schützen können erfahren Sie bei einer kostenlosen Info-Veranstaltung der Senioren- und Pflegeberatung OASE Wiehl und der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis am Donnerstag, den 4. April. Betrüger am Telefon, Trickbetrug in den eigenen vier Wänden und Taschendiebstahl sind unter anderem Themen die angesprochen werden. Kriminalhauptkommissarin Sabrina Maar vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz gibt dabei viele Tipps mit an die Hand, wie Betrüger und Trickdiebe schnell entlarvt werden können und wie Sie Ihr Hab und Gut vor diesen Kriminellen besser schützen. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr und findet im Johanniterhaus, Homburger Straße 7 in Wiehl, statt. Um eine Anmeldung bis zum 25. März bei Frau Bergmann unter der Telefonnummer 02262 6928876 oder beim Bezirksdienst Wiehl unter der 02261 81993482 wird gebeten.

