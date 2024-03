POL-GM: Niesanfall: Fahrer verliert Kontrolle über Auto

Wipperfürth (ots) - Drei dunkel gekleidete Personen sind am Sonntagabend (10. März) von einem Tatort in der Wupperstraße geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte in der Wupperstraße ein Fenster zu einem Bürogebäude ("Turbinenhaus") auf und gelangten so ins Objekt. Dort suchten sie in den Schränken nach möglichem Diebesgut und erbeuteten dabei Bargeld. Sie verließen das Haus und flüchteten ...

mehr