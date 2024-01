Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nach Unfallflucht Person leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen um 07:00 kam es am Kurpfalzring beim S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief ein 48-Jähriger bei Grünlicht über die dortige Ampel. Gleichzeitig fuhr eine bislang unbekannte Täterschaft mit ihrem Auto auf dem Kurpfalzring und missachtete das Rotlicht der Ampel. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden. Anschließend flüchtete die unbekannte Täterschaft ohne sich um den leicht verletzten Fußgänger zu kümmern von der Unfallstelle. Der 48-jährige Fußgänger wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell