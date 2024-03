Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Auto aus Garage

Hückeswagen (ots)

Während die Bewohner schliefen sind Kriminelle in der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. März) in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße eingebrochen. Die Täter schnappten sich die Autoschlüssel eines roten Opel und fuhren damit davon. Im Tatzeitraum zwischen 22 Uhr abends und 8 Uhr morgens gelangten die Täter durch eine aufgehebelte Tür in das Wohnhaus. Während die Bewohner schliefen, durchwühlten die Täter sämtliche Räume des Hauses nach möglichem Diebesgut. Dabei fiel ihnen auch ein Autoschlüssel zu einem roten Opel in die Hände, der in der Garage parkte. Mit dem gestohlenen Auto flüchteten sie vom Tatort. Die Bewohner haben von dem nächtlichen Treiben in ihrem Haus nichts mitbekommen.

Hinweise an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

