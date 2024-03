Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch: Zeugin beobachtet Flucht

Wipperfürth (ots)

Drei dunkel gekleidete Personen sind am Sonntagabend (10. März) von einem Tatort in der Wupperstraße geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte in der Wupperstraße ein Fenster zu einem Bürogebäude ("Turbinenhaus") auf und gelangten so ins Objekt. Dort suchten sie in den Schränken nach möglichem Diebesgut und erbeuteten dabei Bargeld. Sie verließen das Haus und flüchteten in Richtung Hausmannsplatz. Eine Zeugin hatte zur Tatzeit, um 21:10 Uhr drei männliche Personen gesehen. Diese waren etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und kräftig. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

