Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer mit Betäubungsmitteln unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Besonders selbstsicher zeigte sich ein 45-Jähriger am Dienstagmittag bei einer Verkehrskontrolle in Kaiserslautern. Der Mann gab sich während der Kontrolle durch die Polizei sofort unkooperativ und prahlte mit seinem Können, verbotene Sachen vor der Polizei so gut zu verstecken, dass niemand bei ihm etwas finden würde. Im Rahmen der Durchsuchung des Mannes konnten diverse Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. |cpe

