Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsversuch durch falsche Sparkassenmitarbeiter

Verbandsgemeinde Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Richtig gehandelt hat Mitte Dezember ein 57-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern. Nachdem eine Funktion seines Onlinebanking der Sparkasse zunächst nicht richtig funktionierte, setzten sich wenige Tage später Betrüger mit ihm in Verbindung. Der Mann wurde hierbei telefonisch aufgefordert, einen Link mit seinem Mobiltelefon zu bestätigen und im Anschluss drei Überweisungen mittels Push-Tan freizugeben. Diese Überweisungen bestätigte der Mann nicht, verständigte seine Bank und lies sein Konto sperren. Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht: Überweisen Sie keine Geldbeträge auf Ihnen unbekannte Konten und senden Sie kein Geld an Zahlungsdienstleister im Internet, wenn Sie den Empfänger nicht persönlich kennen. Gehen Sie zudem sorgsam mit Ihren persönlichen Kontakt- und Zahlungsdaten um und geben diese nicht an Dritte oder unbekannte Personen weiter. In Zweifelsfällen halten Sie immer Rücksprache mit Ihrer Bank oder einer Polizeidienststelle. |cpe

