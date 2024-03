Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: "Freundlicher Helfer" fuhr mit Auto davon

Gummersbach (ots)

Mit dem Angebot, ihren Wagen umzuparken, hat am Dienstag (12. März) ein zunächst unbekannter Mann eine Autofahrerin auf der Neudieringhauser Straße ausgetrickst. Er fuhr mit ihrem Auto davon.

Gegen 15.45 Uhr parkte eine 33-jährige Gummersbacherin mit ihrem roten Nissan am Straßenrand der Neudieringhauser Straße ein. Während sie noch im Wagen saß, sprach sie ein ihr unbekannter Mann an. Er schlug ihr vor, den Wagen für sie einzuparken. Die 33-Jährige übergab dem Unbekannten das Steuer und setzte sich auf den Beifahrersitz neben ihn. Statt einzuparken, fuhr der Gummersbacher jedoch einfach los. In einem günstigen Moment flüchtete die 33-Jährige aus ihrem Auto und verständigte die Polizei. Die konnte den Wagen wenig später im Bereich der Einmündung "Auf der Brück / L 305" stoppen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 40-jährigen Gummersbacher. Er machte einen benommenen Eindruck und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb die Polizei eine Blutprobe veranlasste.

Eine dreiviertel Stunde zuvor hatte der Verdächtige laut Zeugenaussagen einer Frau in der Eichendorffstraße ein Handy gestohlen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahm die Polizei den Gummersbacher in Gewahrsam.

