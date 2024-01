Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Geparkter Pkw beschädigt - Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht roten Renault

Rheinbach (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Sonntag (07.01.2024) in Rheinbach wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

In der Zeit von 03:11 bis 11:15 wurde ein geparkter Mercedes EQC auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße Himmeroder Wall beschädigt. Das Elektrofahrzeug war dort unmittelbar vor Hausnummer 9 an einer E-Ladesäule angeschlossen. An der Unfallörtlichkeit stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei Teile des Verursacherfahrzeuges sicher, die teilweise noch in der Karosserie des Mercedes steckten. Nach den ersten Ermittlungen stammen die Teile von einem roten Renault, der im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt sein müsste. An dem beschädigten geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die möglicherweise den roten Renault am Unfallort beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell