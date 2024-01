Polizei Bonn

POL-BN: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen in Bonn-Dottendorf

Bonn-Dottendorf (ots)

Am Montag, 08.01.2024, brachen bislang Unbekannte in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:50 Uhr die Balkontür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dottendorfer Straße auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang noch nicht fest.

Die Polizei geht allerdings von einem Tatzusammenhang mit einem weiteren Tatgeschehen aus, das sich um 18:40 Uhr in einem nahe gelegenen Mehrfamilienhaus an der Dottendorfer Straße ereignet hat. Dort war versucht worden, die Balkontüre einer Wohnung im Erdgeschoss aufzubrechen. Allerdings hatte eine Bewohnerin die Aufbruchsgeräusche gehört. Als sie das Licht in einem Zimmer anmachte, ließen die Unbekannten von ihrem Vorgaben ab und verschwanden unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat 13. Rufnummer 0228/150; E-Mail: kk13.bonn@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell