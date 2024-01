Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt - Mehrere Personen sollen 20-Jährigen attackiert haben

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Körperverletzungsdelikt in der Nacht zu Dienstag (09.01.2024) in Bonn-Beuel. Dabei soll ein 20-jähriger Mann von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden sein.

Zur Tatzeit gegen 00:25 Uhr befand sich der 20-Jährige in Begleitung einer Zeugin auf der Pützchens Chaussee in Höhe dortigen PENNY-Marktes. Nach seinen Angaben sei er dort von bis zu zehn Personen plötzlich und unvermittelt attackiert worden. Die Angreifer, die maskiert gewesen sein sollen, hätten auch einen Baseballschläger und einen Schlagstock eingesetzt. Letztlich flüchteten die unbekannten Täter zu Fuß und auch in einem dunklen VW Tiguan mit Bonner Städtekennung. Der Wagen soll in Richtung des Ennertbades davongefahren sein. Der Geschädigte musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Einer der Angreifer wurde bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt. Er wurde später ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Mögliche Zeugen, die weitere Angaben zu dem beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk14.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

