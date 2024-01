Polizei Bonn

POL-BN: Lannesdorf und Muffendorf: Unbekannte schlagen an acht geparkten Autos Scheiben ein

Bonn-Muffendorf und -Lannesdorf (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes schlugen bislang Unbekannte in den Bonner Ortsteilen Muffendorf und Lannesdorf an acht geparkten Autos Seitenscheiben ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten vermutlich in der Zeit vom 06.01.2024, 20:00 Uhr, bis zum 08.01.2024, 06:00 Uhr.

Die Fahrzeuge waren in Muffendorf auf dem Remi-Baert-Platz, der Klosterbergstraße sowie der Deutschherrenstraße abgestellt. In Lannesdorf standen die Pkw auf der Paracelsusstraße. An den Autos wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen.

Aus mehreren Fahrzeugen wurden geringe Bargeldbeträge gestohlen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 33 unter der Rufnummer 0228/150 entgegen. E-Mail:kk33.bonn@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell