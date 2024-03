Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einladung für Medienvertreter zur Grundsteinlegung für das neue Regionale Trainingszentrum Südwestfalen

Oberbergischer Kreis / Olpe (ots)

Dienstag, 19. März 2024, 9 Uhr, Rosenthal 6, 57462 Olpe

Zukünftig steht der Polizei NRW mit dem neuen Regionalen Trainingszentrum Südwestfalen eine weitere hochmoderne Aus- und Fortbildungsstätte zur Verfügung. Trainieren werden dort Polizistinnen und Polizisten aus den Kreispolizeibehörden Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Oberbergischer Kreis, Olpe und Siegen-Wittgenstein.

Nachdem in den vergangenen Wochen die Abrissarbeiten des bisherigen Eigentümers abgeschlossen wurden, kann nun am kommenden Dienstag (19. März) der Grundstein für das neue Trainingszentrum gelegt werden. An der feierlichen Grundsteinlegung werden Innenminister Herbert Reul, der Landrat des Oberbergischen Kreises Jochen Hagt, die Landräte aus Olpe und des Märkischen Kreises sowie die Vertreter der Behördenleitungen des Hochsauerlandkreises und Siegen-Wittgenstein teilnehmen.

Die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis lädt zu diesem Anlass die Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein. Wir bitten um Voranmeldung bis Montag (18.03), 12 Uhr an pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

