Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Renault gestohlen + Keller in Mehrfamilienhaus aufgebrochen + Nummernschilder verschwunden + Fensterscheibe eingeschlagen + Unfälle

Marburg-Biedenkopf

Wetter- Renault gestohlen

Am Samstag (02.12.2203) brachte der Besitzer eines Renaults seinen Megane in eine Kfz-Werkstatt in der Marburger Straße. Als er das Fahrzeug gestern (04.12.2023), gegen 11:00 Uhr, abholen wollte, war es verschwunden. Offenbar hatten Diebe einen günstigen Moment genutzt und hatten den grauen Renault vor der Werkstatthalle gestohlen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Auto mit dem Originalschlüssel gefahren wird. Den Schaden beziffern sie mit 2.000 Euro. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen in der Marburger Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des grauen Renault Megane Scenic mit den Kennzeichen "MR-ID 2017" geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Keller in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Mit Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten Einbrecher, nachdem sie in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingedrungen waren. Zwischen 14:00 Uhr am Sonntag (03.12.2023) und 10:30 Uhr am Montag (04.12.2023) machten sich die Diebe an einer Tür der rückwärtigen Seite des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Erlengraben" zu schaffen. Sie brachen die Tür gewaltsam auf und gelangten in das Kellergeschoss. Dort zerstörten sie die Schlösser der Kellertüren um in die einzelnen Räume zu gelangen. Sie stahlen unter anderem ein E-Bike samt Zubehörteilen, Werkzeuge und ein Mountainbike. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der Schaden an den Türen sowie der gestohlenen Gegenstände summiert sich auf rund 6.650 Euro.

Marburg- in Schuppen eingedrungen

Auf dem Gelände der Kindertagesstätte in der Sankt-Martin-Straße brachen Unbekannte in den dortigen Schuppen ein und ließen Werkzeug sowie Gartengeräte im Wert von etwa 500 Euro mitgehen. Wer kann Hinweise zu den Dieben, die zwischen dem 30.11.2023, 17:00 Uhr und dem 04.12.2023, 09:00 Uhr zuschlugen, geben? Wem sind verdächtige Fahrzeuge in diesem Zeitraum im Bereich der Kita aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Lohra-Kirchvers: Unfallfahrer flüchtet

Ein Unbekannter fuhr gestern Abend (04.12.2023) auf der Straße "Zum Langen Loh" von Krumbach kommend in Richtung Altenvers. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Fahrer, gegen 23:35 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er krachte in Höhe der Hausnummer 2 gegen eine Straßenlaterne, die abknickte und die direkt danebenstehenden Hauswand eines Wohnhauses beschädigte. Der Unfallfahrer wendete sein Fahrzeug und stieß hierbei ebenfalls gegen die Hauswand und im Anschluss gegen ein Holztor des Grundstücks auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Unbekannte flüchtete unerkannt ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 8.300 Euro zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem dunklen Transporter geben, mit dem er in Richtung Krumbach flüchtete? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Wetter: Nummernschilder verschwunden

Im Perbaler Weg griffen sich Diebe die Kennzeichen eines VWs. Der graue Golf parkte zwischen Dienstagabend (04.12.2023), gegen 18.30 Uhr und Dienstagmorgen (05.12.2023), gegen 05:45 Uhr in Höhe der Hausnummer 5. Die Täter montierten beide Kennzeichen MR-RE 2725 von dem Wagen ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: 06421/4060 entgegen.

Esbdorfergrund: Skoda gestreift

Zwischen Samstag (02.12.2023), 13:30 Uhr und Montag (04.12.2023), 14:30 Uhr parkte ein Skoda am rechten Fahrbahnrand des Verbindungswegs zwischen der Straße "Zum Pfingstgraben" und dem Friedhof. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter den blauen Enyaq 50 an der linken Fahrzeugseite und verursachte einen 1.000 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Fensterscheibe eingeschlagen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Polizei. Ein 50-Jähriger schlug offenbar am gestrigen Abend (04.12.2023) mit einem Hammer gegen die Fensterscheibe eines Restaurants in der Schulstraße. Durch den Schlag wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Zeugen berichteten in diesem Zusammenhang, dass sich weitere Personen zur Tatzeit, gegen 21:45 Uhr, im Bereich des dortigen Restaurants aufhielten. Eine Person wurde vermutlich durch den 50-jährigen Marburger an der Hand verletzt. Die Polizei Marburger bittet nun diese Personen, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

