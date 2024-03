POL-EN: Ennepetal: Zeuginnen und Zeugen nach Auffahrunfall mit Fahrerflucht gesucht

Wetter (ots) - Am Samstag, den 23.03.2024, drangen unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr in eine Wohnung in der Strasse An der Kohlenbahn ein. Sie verschafften sich Zugang über eine Balkontür und durchwühlten die Räumlichkeiten. Angaben zur Tatbeute liegen bislang nicht vor. Die Täter flüchteten nach der Tatausführung in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

