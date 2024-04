Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (313) Transporterfahrer mit mehr als 2 Promille aus dem Verkehr gezogen

Nürnberg (ots)

Ein aufmerksamer Passant meldete am Sonntagmittag einen mutmaßlich betrunkenen Transporterfahrer in Gebersdorf. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West stellte bei dem Fahrzeugführer einen Wert von knapp über 2,3 Promille fest.

Der Passant meldete sich gegen 12:15 Uhr beim Notruf der Polizei und gab an, dass er soeben in der Gutenstetter Straße beobachtet habe, wie ein Mann, der augenscheinlich stark angetrunken war, in seinen Transporter stieg und losfuhr. Der Mann sei vorher an ihm vorbeigelaufen und habe nicht nur stark nach Alkohol gerochen, er habe zudem Schwierigkeiten gehabt, geradeaus zu laufen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West stellte das Fahrzeug rund 20 Minuten später fest und unterzog den Fahrer einer Kontrolle. Hierbei maßen die Beamten bei dem 48-jährigen Mann einen Alkoholwert von über 2,3 Promille. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers, welcher die Streife im Anschluss zu einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste.

Erstellt durch: Marc Siegl

