POL-MFR: (310) Mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher festgenommen

Treuchtlingen (ots) - Am Donnerstagvormittag brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Treuchtlingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der Unbekannte verschaffte sich gegen 09:30 Uhr Zutritt zu dem Haus in der Köblerfeldstraße. Im Anwesen durchwühlte er mehrere Zimmer und entwendete unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld. Im Anschluss verließ ...

mehr