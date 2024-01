Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Elektromobil gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße;

Tatzeit: 18.01.2024, zwischen 19.20 Uhr und 19.50 Uhr;

Böse Überraschung: Als eine Frau am Donnerstagabend nach dem Einkaufen aus einem Verbrauchermarkt an der Otto-Hahn-Straße in Borken-Gemen kam, war ihr Krankenfahrstuhl verschwunden. Sie hatte das silberfarbene Elektromobil vor dem Gebäude abgestellt gehabt. Zu der Tat kam es zwischen 19.20 Uhr und 19.50 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell