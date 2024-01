Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der B67

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, B67;

Unfallzeit: 20.01.2024, 14.30 Uhr;

Ein blauer Transporter hat am Samstagnachmittag in Bocholt auf der B67 im Gegenverkehr einen anderen Wagen gestreift. Der unbekannte Fahrer war gegen 14.30 Uhr aus Richtung Rhede kommend unterwegs gewesen. Nach Angaben des Geschädigten geriet der Transporter in Höhe der Abfahrt Fachhochschule auf seine Fahrspur und setzte nach dem Touchieren seine Fahrt in Richtung Isselburg fort. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2900. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell