Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Diebstahl aus Firmenwagen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Am Grenzbach;

Tatzeit: zwischen 19.01.2024, 18.15 Uhr, und 20.01.2024, 06.50 Uhr;

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Samstag in Borken-Gemen. Aus einem Firmenfahrzeug entwendeten sie sämtliche Gerätschaften, die sich darin befunden hatten. Abgespielt hat sich die Tat an der Straße Am Grenzbach. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, sollte sich beim Kriminalkommissariat in Borken melden: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell