BAB23 - Verkehrsunfall mit verletzter Person und Totalschaden - Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg

Bereits in der zweiten Juni-Woche am Dienstagnachmittag (11.06.2024) ereignete sich auf der Bundesautobahn 23 in Richtung Heide ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw-Fahrer leicht verletzte und der von ihm geführte schwarze Mercedes SLK schwer beschädigt wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Horst/Elmshorn. Der genannte Mercedes fuhr hinter einem weiteren Pkw, wobei es im Rahmen eines Fahrstreifenwechsels zu einer gefährlichen Situation zwischen den beiden Fahrzeugen kam und der Mercedes ausweichen musste. Im weiteren Verlauf verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle und kollidierte mit der Leitschutzplanke.

Der 70-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und am Mercedes entstand ein vermutlicher Totalschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags.

Bisher bekannte Zeugen gaben einen ersten Hinweis auf einen vermutlich orangefarbenen Kleinwagen als weiteren Unfallbeteiligten, der nach dem Unfall zwar seine Fahrt verlangsamte, jedoch dann auf der BAB23 weiterfuhr.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die bisherigen Zeugenhinweise führten bisher zu keinem Erfolg, so dass sich die Ermittler vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn nachträglich an die Bevölkerung wenden. Wer weitere Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Kleinwagen geben kann, möge sich bitte unter der Rufnummer 04121-4092-0 melden.

