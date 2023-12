POL-EN: Sprockhövel - Wohnungseinbruch in Niedersprockhövel

Schwelm (ots) - In der Zeit vom 22.12.2023, 08:30 Uhr bis 23.12.2023, 10:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hattinger Straße zu gelangen. Hierzu hebelten sie an der Wohnungseingangstür. Der Versuch scheiterte und die Täter flüchteten unerkannt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-4000 melden. Rückfragen bitte an: ...

