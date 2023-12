POL-EN: Schwelm - Versuchter Wohnungseinbruch

Sprockhövel (ots) - Am 23.12.2023 gegen 21:10 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer aus Sprockhövel die Barmer Str. in Fahrtrichtung Elberfelder Straße. In Höhe Hausnummer 10 kollidiert dieser aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Heck eines am Fahrbahnrand geparkten LKW. Der Radfahrer wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt, am Fahrrad entstand ...

